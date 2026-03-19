Отец арестованного археолога Бутягина заявил, что его сына заманили в Польшу

Михаил Бутягин, отец задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, заявил, что его сына умышленно заманили в эту страну. Своей точкой зрения он поделился во время общения с агентством «Раптли».

По словам Михаила Бутягина, археолог изначально планировал лететь через Лиссабон, однако его настоятельно попросили изменить маршрут и заехать в Польшу.

«В общем подстава была сознательная», — подчеркнул отец учёного.

Он также сообщил, что за всё время пребывания в следственном изоляторе Александру лишь единожды разрешили связаться с семьёй — он позвонил жене. Ещё несколько записок удалось передать через сотрудников консульства.

Михаил Бутягин подчеркнул, что следит за ходом судебного разбирательства и считает принятое решение предсказуемым. По его мнению, на судей было оказано давление. Защита уже готовит апелляцию.

18 марта Окружной суд Варшавы вынес решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Защита учёного уже заявила о намерении обжаловать это постановление. Напомним, исследователя задержали в декабре прошлого года во время лекционного тура по Европе, и с тех пор он находится под стражей. Украинская сторона инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, что якобы причинило вред культурному наследию.