В СПЧ заявили, что экстрадиция Бутягина на Украину поставит его жизнь под угрозу

Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на территорию Украины ставит под угрозу его жизнь и безопасность. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Напомним, ранее 18 марта Окружной суд Варшавы вынес решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Защита учёного уже заявила о намерении обжаловать это постановление.

«То, что польское правосудие собирается передать Бутягина в руки Украины, создаёт серьёзные угрозы для его жизни и безопасности. Никакого права, законности на Украине нет, страна запятнала себя массовыми военными преступлениями, уничтожением гражданского населения, разрушением мирных объектов, преследованием инакомыслящих. Поэтому перспектива весьма тревожная», — подчеркнул Брод.

Напомним, исследователя задержали в декабре прошлого года во время лекционного тура по Европе, и с тех пор он находится под стражей. Украинская сторона инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, что якобы причинило вред культурному наследию.