Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков крайне эмоционально отреагировал на решение польских властей передать Украине российского ученого Александра Бутягина. Свою позицию глава агентства изложил в личном Telegram-канале.

«Вот твари же. Просто твари», — написал он.

Глава ведомства указал на вопиющий факт: выдаче подлежит человек науки, а не шпион или военнослужащий. Это решение, по мнению Примакова, польская сторона приняла, прекрасно осознавая, что на Украине исследователя ждут лишь пытки и смерть.

Глава Россотрудничества высказал личное мнение, что для польских официальных лиц, бизнеса и частных гостей в России нужно создать невыносимые условия. Он пояснил, что, хотя это могут счесть захватом заложников, в ответ на действия государства, которое «скармливает россиян чертям», другие инструменты уже не работают.

Напомним, Варшавский суд принял решение удовлетворить запрос Киева и выдать Украине российского археолога Александра Бутягина. Заседание проходило в закрытом режиме, но у защиты учёного ещё остаётся возможность подать апелляцию. Исследователя задержали в декабре прошлого года во время лекционного тура по Европе, и с тех пор он находится под стражей. Украинская сторона инкриминирует ему проведение раскопок на территории античного городища в Керчи, что якобы причинило вред культурному наследию.