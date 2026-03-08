Путин запретил экстрадицию служивших в ВС РФ иностранцев

Россия не будет выдавать по запросу других стран иностранцев, которые пошли служить по контракту в ВС РФ и участвуют в боевых действих на стороне Москвы. Соответствующий закон был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Документ уже есть на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон меняет перечень условий, при которых иностранный гражданин может быть выдан зарубежным правоохранителям. Теперь российская сторона не будет выдавать иностранца или лицо без гражданства, «проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований».

Ранее Life.ru писал, что Минобороны России предлагает внести изменения в федеральные законы, чтобы засчитывать день службы в зоне СВО за три дня работы или госслужбы. В настоящее время льготный учёт (месяц за три) применяется только при расчёте выслуги лет для военных пенсионеров, а в страховом стаже период СВО учитывается вдвойне.