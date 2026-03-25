Путин: Дело Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанным в Польше археологом Александром Бутягиным. По его словам, это свидетельствует о том, с кем Москва имеет дело. Об этом глава государства сказал на Совете по культуре.

«То, что с ним сейчас происходит, просто лишний раз подчёркивает то, с кем мы имеем дело», — отметил российский лидер.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал характеристику действиям польской стороны во время брифинга. Он подчеркнул предвзятый, по его мнению, характер рассмотрения дела Бутягина. Представитель власти отказался давать конкретные прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. Он подчеркнул, что в текущих условиях сложно строить предположения о будущем ученого.