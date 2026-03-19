Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее постановление варшавской инстанции. Юридический орган одобрил выдачу российского археолога Александра Бутягина украинским властям по их официальному запросу.

Официальный представитель Кремля дал характеристику действиям польской стороны во время брифинга. Он подчеркнул предвзятый, по его мнению, характер рассмотрения дела.

«Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский», — заявил Дмитрий Сергеевич. По словам спикера, подобные вердикты не оставляют места для нейтральности.

Представитель власти отказался давать конкретные прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. Он подчеркнул, что в текущих условиях сложно строить предположения о будущем ученого.

Напомним, исследователя задержали в декабре прошлого года во время лекционного тура по Европе. Украинская сторона инкриминирует ему проведение незаконных раскопок на территории античного городища в Керчи, что якобы причинило вред культурному наследию. 18 марта Окружной суд Варшавы вынес решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Защита учёного уже заявила о намерении обжаловать это постановление.