Гендиректор Эрмитажа поблагодарил Путина за освобождение Бутягина

Благодарность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы выразил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Заявление опубликовано в пресс-службе музея.

«Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи», — сказал Пиотровский.

Сообщение об освобождении учёного подтвердили в Государственном Эрмитаже, уточнив, что к этому результату привели совместные усилия российских и белорусских государственных структур, дипломатических ведомств и научного сообщества.

В музее подчеркнули, что Александр Бутягин в ближайшее время вернётся в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую деятельность. Отдельно отмечается, что археолог является специалистом по античности с международным научным признанием.