28 апреля, 14:40

Гендиректор Эрмитажа поблагодарил Путина за освобождение Бутягина

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Благодарность президенту России Владимиру Путину и всем причастным к освобождению археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы выразил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Заявление опубликовано в пресс-службе музея.

«Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи», — сказал Пиотровский.

Сообщение об освобождении учёного подтвердили в Государственном Эрмитаже, уточнив, что к этому результату привели совместные усилия российских и белорусских государственных структур, дипломатических ведомств и научного сообщества.

В музее подчеркнули, что Александр Бутягин в ближайшее время вернётся в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую деятельность. Отдельно отмечается, что археолог является специалистом по античности с международным научным признанием.

ФСБ показала видео с молдаванами, на которых обменяли Бутягина и жену военного

Ранее Бутягин был освобождён из польской тюрьмы в рамках обмена между Варшавой и Минском, в ходе которого стороны передали друг другу по пять человек. С российской стороны на родину вернулись два гражданина — археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.

