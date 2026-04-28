ФСБ показала видео с молдаванами, на которых обменяли Бутягина и жену военного

Центр общественных связей ФСБ России показал кадры обмена на белорусско-польской границе. На видео — момент освобождения молдавских офицеров, на которых Москва обменяла своих граждан.

Кадры освобождения двух офицеров молдавских спецслужб, на которых обменяли Бутягина и жену военного. Видео © ЦОС ФСБ

Двух граждан Молдавии в России задержали в июне прошлого года. В ФСБ заявляли, что они приехали по «документам прикрытия на вымышленные установочные данные» и планировали выполнять задания Службы информации и безопасности Молдавии, направленные против безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена на белорусско-польской границе вернули археолога Александра Бутягина и жену российского военнослужащего из Приднестровья. Учёного и женщину обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. В сообщении ФСБ имя жены военнослужащего не называется.

Напомним, что граждане России, Белоруссии и других стран СНГ вернулись на родину в результате обмена на белорусско-польской границе. Обмен проходил по формуле «пять на пять». В операции участвовали представители нескольких государств, а сам процесс стал итогом длительных переговоров между спецслужбами Белорусси и Польши.