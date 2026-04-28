28 апреля, 12:38

ФСБ показала видео с молдаванами, на которых обменяли Бутягина и жену военного

Центр общественных связей ФСБ России показал кадры обмена на белорусско-польской границе. На видео — момент освобождения молдавских офицеров, на которых Москва обменяла своих граждан.

Кадры освобождения двух офицеров молдавских спецслужб, на которых обменяли Бутягина и жену военного. Видео © ЦОС ФСБ

Двух граждан Молдавии в России задержали в июне прошлого года. В ФСБ заявляли, что они приехали по «документам прикрытия на вымышленные установочные данные» и планировали выполнять задания Службы информации и безопасности Молдавии, направленные против безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках обмена на белорусско-польской границе вернули археолога Александра Бутягина и жену российского военнослужащего из Приднестровья. Учёного и женщину обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. В сообщении ФСБ имя жены военнослужащего не называется.

США передали России афериста, обманувшего женщину на 123 млн рублей
США передали России афериста, обманувшего женщину на 123 млн рублей

Напомним, что граждане России, Белоруссии и других стран СНГ вернулись на родину в результате обмена на белорусско-польской границе. Обмен проходил по формуле «пять на пять». В операции участвовали представители нескольких государств, а сам процесс стал итогом длительных переговоров между спецслужбами Белорусси и Польши.

Обложка © ЦОС ФСБ

Наталья Демьянова
