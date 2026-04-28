Вместе с Бутягиным по обмену вернули жену российского миротворца из Приднестровья

Супруга российского военнослужащего из Приднестровья вместе с археологом Александром Бутягиным была обменена на двух офицеров молдавских спецслужб. Об этом проинформировал Центр общественных связей ФСБ России. Обмен состоялся на белорусско-польской границе.

«В результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны – российский учёный Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах», — указано в публикации.

Ранее сообщалось, что граждане России, Белоруссии и других стран СНГ вернулись на родину в результате обмена на белорусско-польской границе. Обмен проходил по формуле «пять на пять». В операции участвовали представители нескольких государств, а сам процесс стал итогом длительных переговоров между спецслужбами Белорусси и Польши.