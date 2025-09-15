СК изъял более 21 млн рублей у экс-замначальника тыла внутренних войск МВД

Следственный комитет России провёл обыски у бывшего начальника Управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Владимира Панова. Его обвиняют в получении взятки в размере 37 млн рублей при исполнении гособоронзаказа в 2012-2014 годах, сообщает СК РФ.

Обыски в доме генерала-лейтенанта Владимира Панова. Видео © Telegram / СК РФ

«В ходе обысков в жилище Панова изъято более 21 млн рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на Панова и членов его семьи. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Преступление связано с контрактом на 2,5 млрд рублей, заключённым с ООО «СК Ремстройторг» для строительных работ в Кемеровской области. Панов курировал проект и через посредника получал деньги за «общее покровительство». В результате условия контракта не выполнены, а государству причинён многомиллионный ущерб.