Сыну экс-главы Мордовии дали семь лет строгого режима за взятку и мошенничество
Суд приговорил сына экс-главы Мордовии Меркушкина к семи годам колонии
Алексей Меркушкин. Обложка © РИА Новости / Юрий Глебов
Первомайский районный суд Пензы вынес приговор сыну экс-главы Мордовии и Самарской области Алексею Меркушкину. Его осудили на семь лет колонии строгого режима за совершение мошенничества, дачу особо крупной взятки и злоупотребление служебным положением.
Помимо прочего, Меркушкину назначили штраф в 152,36 миллиона рублей. Суд также обязал его выплатить 43 миллиона рублей «Корпорации развития Республики Мордовия». Его имущество находится под арестом.
По версии следствия, в 2015 году Меркушкин-младший, являясь фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером передали взятку в размере более семи миллионов рублей
управляющему мордовским отделением Нацбанка, чтобы тот отозвал результаты инспекции, угрожавшей Мордовпромстройбанку отзывом лицензии.
Также Меркушкину вменяется вывод средств из Актив Банка на сумму 1,6 миллиарда рублей. Его задержали в мае 2021 года в аэропорту Шереметьево, когда он пытался покинуть страну. По версии следствия, он также участвовал в схеме по продаже «Мордовэкспоцентра» по завышенной цене – 271 миллион рублей, тогда как реальная стоимость объекта составляла около 54 миллионов рублей. Покупателем выступила «Корпорация развития Республики Мордовия», акционером которой является правительство региона.
Ранее сообщалось, что бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, экс-генерал Александр Оглоблин, который получил девять лет тюрьмы за крупную взятку, попросился на СВО. Военный более 10 раз подавал заявку на включение в ряды ВС РФ.