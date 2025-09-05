Сыну экс-главы Мордовии дали семь лет строгого режима за взятку и мошенничество

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин-младший, являясь фактическим акционером Мордовпромстройбанка, вместе с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером передали взятку в размере более семи миллионов рублей

Также Меркушкину вменяется вывод средств из Актив Банка на сумму 1,6 миллиарда рублей. Его задержали в мае 2021 года в аэропорту Шереметьево, когда он пытался покинуть страну. По версии следствия, он также участвовал в схеме по продаже «Мордовэкспоцентра» по завышенной цене – 271 миллион рублей, тогда как реальная стоимость объекта составляла около 54 миллионов рублей. Покупателем выступила «Корпорация развития Республики Мордовия», акционером которой является правительство региона.