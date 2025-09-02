Осуждённый за взятку экс-генерал Оглоблин более 10 раз просился на СВО

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, экс-генерал Александр Оглоблин, который получил девять лет тюрьмы за крупную взятку, пытался попасть на СВО. Военный более 10 раз подавал заявку на включение в ряды Российской армии, пишет ТАCС со ссылкой на его адвоката Максима Довгань.

«Ещё на стадии следствия мой подзащитный написал несколько ходатайств об отправке на СВО. Он сделал это и после начала судебного процесса. Всего он написал более 10 заявлений с просьбой отправить его на СВО. Все они оставлены без удовлетворения», — пояснил юрист.