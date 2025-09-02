Осуждённый за взятку экс-генерал Оглоблин более 10 раз просился на СВО
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, экс-генерал Александр Оглоблин, который получил девять лет тюрьмы за крупную взятку, пытался попасть на СВО. Военный более 10 раз подавал заявку на включение в ряды Российской армии, пишет ТАCС со ссылкой на его адвоката Максима Довгань.
«Ещё на стадии следствия мой подзащитный написал несколько ходатайств об отправке на СВО. Он сделал это и после начала судебного процесса. Всего он написал более 10 заявлений с просьбой отправить его на СВО. Все они оставлены без удовлетворения», — пояснил юрист.
Напомним, Оглоблин был задержан за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Несмотря на его активное сотрудничество со следствием, поданная им апелляция на арест была отклонена судом. Экс-замглавы Генштаба ВС РФ и бывший начальник Главного управления связи Вооружённых сил Вадим Шамарин в ходе допроса дал показания по делу Оглоблина. Накануне стало известно, что военный суд лишил Оглоблина звания генерал-майора и приговорил к 9 годам тюрьмы.