Редактору URA.RU Денису Аллаярову предъявили новые обвинения

Следствие по уголовному делу в отношении редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, завершено, при этом ему предъявлено обвинение по новым эпизодам. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Светлана Герасимова.

«Предъявление нового обвинения связано с тем, что по мнению следствия, якобы имеются ещё эпизоды. Защитники подали жалобу в прокуратуру, так как убеждены, что окончание следствия преждевременно. Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защитников и Дениса Аллаярова», — сказала Герасимова