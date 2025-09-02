Мессенджер MAX
2 сентября, 12:16

Редактору URA.RU Денису Аллаярову предъявили новые обвинения

Обложка © VK / Денис Аллаяров

Следствие по уголовному делу в отношении редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки, завершено, при этом ему предъявлено обвинение по новым эпизодам. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Светлана Герасимова.

«Предъявление нового обвинения связано с тем, что по мнению следствия, якобы имеются ещё эпизоды. Защитники подали жалобу в прокуратуру, так как убеждены, что окончание следствия преждевременно. Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защитников и Дениса Аллаярова», — сказала Герасимова

Арест редактора URA.ru Аллаярова по делу о взятке продлили ещё на два месяца

Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Сначала Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, но к вечеру журналист оказался обвиняемым во взяточничестве. По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей своему дяде, служащему в полиции. На этом основании против редактора было возбуждено уголовное дело, которое он считает сфабрикованным. Суд арестовал Аллаярова на два месяца, а его родственника-полицейского поместили под домашний арест.

Александра Мышляева
