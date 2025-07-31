Арест редактора URA.ru Аллаярова по делу о взятке продлили ещё на два месяца
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Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить срок содержания под стражей редактора уральского информационного агентства URA.ru Дениса Аллаярова. Он останется в СИЗО до 4 октября.
«По результатам рассмотрения ходатайство следователя удовлетворено, мера пресечения продлена на 2 месяца, то есть по 4 октября 2025 года включительно», — говорится в сообщении.
Как пишет URA.ru, Аллаяров после оглашения решения суда заявил, что его оставляют только для того, чтобы оказывать на него давление, требуя оговорить родных и близких ему людей в обмен на свободу.
На судебное заседание пришли десятки коллег журналиста, в том числе из других изданий. Кроме того, Аллаярова поддержали герои его материалов, которым он помог своими публикациями, а также друзья и знакомые.
Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Изначально Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, однако впоследствии его обвинили в даче взятки должностному лицу. Журналист утверждает, что его оговорили. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции. Его родственника поместили под домашний арест.