Арест редактора URA.ru Аллаярова по делу о взятке продлили ещё на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить срок содержания под стражей редактора уральского информационного агентства URA.ru Дениса Аллаярова. Он останется в СИЗО до 4 октября.

«По результатам рассмотрения ходатайство следователя удовлетворено, мера пресечения продлена на 2 месяца, то есть по 4 октября 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

Как пишет URA.ru, Аллаяров после оглашения решения суда заявил, что его оставляют только для того, чтобы оказывать на него давление, требуя оговорить родных и близких ему людей в обмен на свободу.