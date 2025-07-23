Правоохранители раскрыли причину задержания ещё одного сотрудника Ura.ru

Правоохранительные органы опровергли задержание регионального редактора портала Ura.ru Игоря Сергеева. Он был доставлен в отделение в качестве свидетеля, а не фигуранта уголовного дела.

«Это не задержание, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия, согласно статье 188 УПК РФ (Порядок вызова на допрос). Сейчас он находится в статусе свидетеля», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники.