Правоохранители раскрыли причину задержания ещё одного сотрудника Ura.ru
ТАСС: Редактор Ura.ru Сергеев проходит по заведённому делу в качестве свидетеля
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Правоохранительные органы опровергли задержание регионального редактора портала Ura.ru Игоря Сергеева. Он был доставлен в отделение в качестве свидетеля, а не фигуранта уголовного дела.
«Это не задержание, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия, согласно статье 188 УПК РФ (Порядок вызова на допрос). Сейчас он находится в статусе свидетеля», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Напомним, 5 июня в офисе Ura.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Изначально главный редактор свердловской редакции Денис Алляров фигурировал в деле как свидетель, однако впоследствии его обвинении в даче взятки должностному лицу. Аллаяров утверждает, что его оговорили. Суд постановил арестовать редактора на два месяца по обвинению во взяточничестве. Его родственника отправили под домашний арест. Позже стало известно, что его коллегу Игоря Сергеева задержали.