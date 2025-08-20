Осуждённый экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России, экс-начальник Главного управления связи ВС РФ в звании генерал-лейтенанта Вадим Шамарин был допросен по второму уголовному делу, возбуждённому против генерал-майора Александра Оглоблина, ранее возглавлявшего управление планирования связи в том же ведомстве. Как проинформировали ТАСС в правоохранительных структурах, Шамарин, который уже является осуждённым, выступил в процессе в качестве свидетеля.

Адвокат Шамарина Владимир Шелупахин в разговоре с корреспондентами агентства подтвердил, что его подзащитный действительно давал показания. Напомним, что 17 апреля текущего года Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор Шамарину по делу о получении им значительной взятки, назначив наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии.

Что касается Оглоблина, то он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации гособоронзаказа. Его дело рассматривается 235-м гарнизонным военным судом, причём слушания проходят в закрытом формате.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год, в ходе исполнения оборонного заказа Минобороны, были подписаны контракты с пермским телефонным заводом «Телта» на поставку телекоммуникационного оборудования. Общая сумма соглашений превысила 1,2 миллиарда рублей, а контроль за их выполнением был вверен Оглоблину. Согласно обвинению, в течение указанного времени он получил от представителей предприятия 12 миллионов рублей в качестве взятки за общее покровительство.

Для Оглоблина это уже второй уголовный процесс. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к четырём с половиной годам колонии за хищение 1,6 миллиарда рублей путём мошенничества. По тому делу генерал полностью признал свою вину и сообщил следствию информацию о высокопоставленных сотрудниках российского оборонного ведомства, включая Шамарина.