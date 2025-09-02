Военный суд лишил Оглоблина звания генерал-майора и приговорил к 9 годам
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
235-й Гарнизонный военный суд признал бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина виновным и приговорил к 9 годам в колонии строгого режима за получение взятки в 12 млн рублей от завода «Телта». Также он лишён генеральских погон.
«Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей с учётом прошлого приговора», — зачитал вердикт судья и добавил, что обвиняемый лишается звания генерал-майора.
Напомним, Оглоблин был задержан за получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Несмотря на его активное сотрудничество со следствием, поданная им апелляция на арест была отклонена судом. Экс-замглавы Генштаба ВС РФ и бывший начальник Главного управления связи Вооружённых сил Вадим Шамарин в ходе допроса дал показания по делу Оглоблина.