Военный суд лишил Оглоблина звания генерал-майора и приговорил к 9 годам

235-й Гарнизонный военный суд признал бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина виновным и приговорил к 9 годам в колонии строгого режима за получение взятки в 12 млн рублей от завода «Телта». Также он лишён генеральских погон.

«Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн рублей с учётом прошлого приговора», — зачитал вердикт судья и добавил, что обвиняемый лишается звания генерал-майора.