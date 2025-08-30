Генерал-майор Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от завода Телта

Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в размере 12 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на одного из участников процесса.

«Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признаёт и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать», — поведал источник СМИ.

Гособвинитель просил суд назначить генералу наказание в виде лишения свободы на 12,5 лет по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года. Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.

Согласно информации следствия, в период с 2016 по 2021 год в рамках исполнения оборонного заказа Минобороны были заключены контракты с пермским телефонным заводом «Телта» на поставку телекоммуникационного оборудования. Общая сумма соглашений составила более 1,2 миллиарда рублей, ответственным за их выполнение был назначен Оглоблин. Обвинение утверждает, что в этот период он получил от представителей предприятия 12 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство.