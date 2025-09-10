Бывший глава Курской области Смирнов мог получить крупную взятку
ТАСС: Экс-губернатора Курской области Смирнова подозревают в крупной взятке
Алексей мирнов. Обложка © Wikipedia / kremlin.ru
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС. Также его обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
«В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказал гособвинитель на заседании из зала Мещанского суда Москвы.
Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в апреле. Следственные органы установили, что ущерб государственному бюджету от его противоправных действий превысил 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым руководил организованной преступной группой. Злоумышленники похитили бюджетные средства, выделенные на строительство пограничных опорных пунктов. Смирнов признал свою вину и сотрудничает со следствием.