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Регион
11 июня, 00:41

Обломки БПЛА ВСУ попали в многоквартирный дом в Краснодаре, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. Двое пострадавших в Краснодаре — обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание. Ещё один раненый в Северском районе, где повреждены несколько частных домовладений.

«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре.<...> По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.<...> Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

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Ранее обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки дронов также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль.

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