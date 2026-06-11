В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

В Северском районе идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ.

«Обломки БПЛА также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль. Предварительно жертв и пострадавших нет», — сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

Также с начала суток силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Силы ПВО продолжают нести боевое дежурство.