В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ
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В Северском районе идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ.
«Обломки БПЛА также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль. Предварительно жертв и пострадавших нет», — сообщил оперативный штаб региона в Telegram.
Также с начала суток силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Силы ПВО продолжают нести боевое дежурство.
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