С начала суток силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву

Четыре беспилотника уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе». По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Это уже не первая попытка атаки на столицу в последнее время. Силы ПВО продолжают нести боевое дежурство в усиленном режиме. Дежурными средствами противовоздушной обороны с начала текущих суток уничтожено уже 13 БПЛА, летевших на Москву.

Кроме того, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Севастополь. Дежурные расчёты ПВО сбили более 20 БПЛА. По словам Развожаева, воздушная тревога в городе сохраняется. Жителям рекомендовано не покидать безопасные места, избегать открытых пространств и соблюдать меры предосторожности. К настоящему моменту в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент уничтожено более 20 беспилотных летательных аппаратов.