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Регион
10 июня, 21:49

Расчёты ПВО сбили более 20 БПЛА ВСУ в Севастополе

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Севастополь. Дежурные расчёты ПВО сбили более 20 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, воздушная тревога в городе сохраняется. Жителям рекомендовано не покидать безопасные места, избегать открытых пространств и соблюдать меры предосторожности. К настоящему моменту в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент уничтожено более 20 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

В Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже 10 беспилотников
В Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже 10 беспилотников

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность Вооружённых сил Украины. Он также попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны.

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Тимур Хингеев
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