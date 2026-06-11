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Регион
10 июня, 21:12

В Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже 10 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Севастополе военные продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работают силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбито 10 беспилотных летательных аппаратов в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в районе Северной стороны Севастополя
Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в районе Северной стороны Севастополя

Кроме того, над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

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Виталий Приходько
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