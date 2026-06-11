В Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже 10 беспилотников
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В Севастополе военные продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работают силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сбито 10 беспилотных летательных аппаратов в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Кроме того, над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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