В Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, сбито уже 10 беспилотников

В Севастополе военные продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работают силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сбито 10 беспилотных летательных аппаратов в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Кроме того, над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.