Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в районе Северной стороны Севастополя

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, силами ПВО в районе Северной стороны города сбиты два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал он.

По его словам, личным составом Вооружённых сил Российской Федерации проводится работа по ликвидации беспилотных летательных аппаратов противника с применением различных видов вооружения, в том числе стрелкового оружия.

Ранее Life.ru писал, что в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1943 года рождения и мужчина 1991 года рождения, также пострадал мужчина 1974 года рождения. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 года рождения.