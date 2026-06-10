В результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали четыре мирных жителя ДНР

Сегодня в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали четыре мирных жителя ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1943 года рождения и мужчина 1991 года рождения, также пострадал мужчина 1974 года рождения. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 года рождения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он в своём телеграм-канале.

Повреждения зафиксированы в Центрально-Городском районе Горловки, Красногвардейском районе Макеевки, Енакиево и Первомайском (Тельмановский муниципальный округ), а также в Новосёловке и Стародубовке (Мангушский муниципальный округ). В результате атак повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобили.

Ранее в Курской области в больнице скончался один из пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на агрофирму в Большесолдатском районе. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав произошедшее трагедией, не имеющей оправдания. Напомним, 5 июня в Курской области украинский беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка Большесолдатского района. В результате удара пострадали трое мужчин в возрасте 68, 61 и 30 лет. Медики диагностировали у всех раненых множественные осколочные травмы.