Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна
Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко
Пресс-служба музея-панорамы в Севастополе информирует, что в результате атаки ВСУ удалось спасти три фрагмента полотна, повреждённого огнём. Спасательные работы по эвакуации оставшихся уцелевших частей картины продолжаются.
«На данный момент из здания уже эвакуированы три фрагмента повреждённого полотна. Работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжаются», — говорится в сообщении опубликованном в канале музея на платформе «Макс».
Специалисты в области реставрации определят возможность и целесообразность восстановления живописных полотен.
Возгорание в музее-панораме «Оборона Севастополя» началось 10 июня после целенаправленного удара украинского беспилотника. Пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Здание получило серьёзные повреждения и оказалось практически уничтоженным. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил произошедшее с событиями Великой Отечественной войны и заверил, что панораму восстановят. Атаку на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» также осудила ЮНЕСКО. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры выступила против удара по историческому объекту.
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