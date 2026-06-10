Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна

Пресс-служба музея-панорамы в Севастополе информирует, что в результате атаки ВСУ удалось спасти три фрагмента полотна, повреждённого огнём. Спасательные работы по эвакуации оставшихся уцелевших частей картины продолжаются.

«На данный момент из здания уже эвакуированы три фрагмента повреждённого полотна. Работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжаются», — говорится в сообщении опубликованном в канале музея на платформе «Макс».

Специалисты в области реставрации определят возможность и целесообразность восстановления живописных полотен.