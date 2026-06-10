Панораму «Оборона Севастополя» восстановят благодаря оцифровке
Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир
Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» удалось оцифровать и именно это поможет восстановить полотно. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
По словам губернатора, само здание каменное и почти не пострадало. При этом всё, что было внутри, включая саму панораму, которая находилась на финальной стадии реставрации, практически уничтожено.
«Но всё оцифровано. Все материалы есть, всё будет воссоздано в лучшем виде», — сказал Развожаев.
Напомним, что в ночь на 10 июня Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Удар пришёлся по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из ключевых культурных символов города. Знаменитое полотно художника Франца Рубо оказалось практически полностью уничтожено в результате пожара, возникшего после удара.
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