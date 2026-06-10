Панораму «Оборона Севастополя» восстановят благодаря оцифровке

Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» удалось оцифровать и именно это поможет восстановить полотно. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам губернатора, само здание каменное и почти не пострадало. При этом всё, что было внутри, включая саму панораму, которая находилась на финальной стадии реставрации, практически уничтожено.

«Но всё оцифровано. Все материалы есть, всё будет воссоздано в лучшем виде», — сказал Развожаев.