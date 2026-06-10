ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 13:15

Панораму «Оборона Севастополя» восстановят благодаря оцифровке

Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир

Обложка © ТАСС / Смирнов Владимир

Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» удалось оцифровать и именно это поможет восстановить полотно. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам губернатора, само здание каменное и почти не пострадало. При этом всё, что было внутри, включая саму панораму, которая находилась на финальной стадии реставрации, практически уничтожено.

«Но всё оцифровано. Все материалы есть, всё будет воссоздано в лучшем виде», — сказал Развожаев.

«Севастополь всегда возрождался»: Минкультуры пообещало восстановить знаменитую панораму
«Севастополь всегда возрождался»: Минкультуры пообещало восстановить знаменитую панораму

Напомним, что в ночь на 10 июня Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Удар пришёлся по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из ключевых культурных символов города. Знаменитое полотно художника Франца Рубо оказалось практически полностью уничтожено в результате пожара, возникшего после удара.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Культура
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar