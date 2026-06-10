«Севастополь всегда возрождался»: Минкультуры пообещало восстановить знаменитую панораму
Минкультуры пообещало восстановить музей «Оборона Севастополя»
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Министерство культуры России сделает всё возможное для восстановления музея «Оборона Севастополя», пострадавшего после удара ВСУ. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова.
Она напомнила, что здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» реставрировали в 2022–2024 годах. Работы над художественным полотном и передним планом самой панорамы специалисты Центра Грабаря планировали завершить к концу текущего года.
В 2026 году также должны были начаться работы по созданию первой очереди экспозиции. Теперь, по словам министра, произошедшее отбросило этот процесс назад.
«То, что случилось сегодня, отбросило нас назад, но одно можно сказать точно: Севастополь не раз подвергался атакам, но всегда возрождался, и мы снова сделаем все возможное и от нас зависящее для восстановления музея и его уникального исторического наследия», — написала Любимова в своём канале в «Максе».
Удар по музею был нанесён минувшей ночью. Ранее губернатор Севастополя сообщал, что пожару присвоили четвёртый ранг сложности, а ситуация остаётся крайне сложной. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после завершения тушения.
В пресс-службе музея сообщили, что исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены: в здании находилась копия, созданная в 1954 году группой советских художников.
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