ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 08:06

Пожару в здании Панорамы обороны Севастополя присвоили четвёртый ранг

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пожару в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» присвоили четвёртый ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на месте продолжают работать спасатели и сотрудники МЧС России. К тушению привлечены 83 человека и 22 единицы техники.

«На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг», — говорится в сообщении.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — один из самых известных исторических объектов города. Она посвящена событиям Крымской войны и обороне Севастополя.

«Мы станем ещё сильнее»: Пострадавшую Панораму Севастополя восстановят во что бы то ни стало
«Мы станем ещё сильнее»: Пострадавшую Панораму Севастополя восстановят во что бы то ни стало

В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Вражеский дрон самолётного типа нанес удар по знаковому культурному объекту — зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Здание практически полностью разрушено.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar