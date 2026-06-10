Пожару в здании Панорамы обороны Севастополя присвоили четвёртый ранг
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Пожару в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» присвоили четвёртый ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, на месте продолжают работать спасатели и сотрудники МЧС России. К тушению привлечены 83 человека и 22 единицы техники.
«На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг», — говорится в сообщении.
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — один из самых известных исторических объектов города. Она посвящена событиям Крымской войны и обороне Севастополя.
В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Вражеский дрон самолётного типа нанес удар по знаковому культурному объекту — зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Здание практически полностью разрушено.
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