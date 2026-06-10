«Мы станем ещё сильнее»: Пострадавшую Панораму Севастополя восстановят во что бы то ни стало

В Севастополе намерены восстановить музей «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Здание культурного объекта пострадало в ночь на среду в результате атаки вооруженных сил Украины. Губернатор города Михаил Развожаев заверил, что историческая площадка будет приведена в порядок. Он провёл параллель с событиями середины прошлого века, когда объект подвергся разрушениям во время боев с гитлеровскими войсками.

Глава региона заявил, что попытки нанести урон городу-герою лишь укрепляют его жителей. По его словам, «панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов».

В своем обращении политик напомнил, как в июне 1942 года пожарные, матросы и военные спасали шедевр Франца Рубо из горящего здания. Тогда героям удалось вынести 86 фрагментов полотна, которые после завершения боевых действий мастера фактически воссоздали заново. Теперь перед администрацией и реставраторами стоит похожая задача.

«Укрофюрер [Владимир] Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем ещё сильнее. А панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — написал чиновник в телеграм-канале.

В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Вражеский дрон самолётного типа нанес удар по знаковому культурному объекту — зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Здание практически полностью разрушено. По данным властей, удар был целенаправленным.