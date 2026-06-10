Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», получивший повреждения в результате недавнего налета беспилотных летательных аппаратов, не останется в разрушенном состоянии. В Кремле уже заявили о готовности вернуть объекту его первоначальный облик и даже улучшить его.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул значимость здания с точки зрения истории и символизма. По его словам, «не вызывает сомнения то, что этот разрушенный столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего».

Данное заявление официального представителя Кремля подтверждает решимость руководства страны оперативно устранить последствия удара ВСУ. Восстановление культурного наследия в Крыму остается одним из приоритетных направлений.