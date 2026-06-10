Песков: Панораму обороны Севастополя восстановят и она станет «краше прежнего»
Обложка © ТАСС / Александр Артёменков
Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», получивший повреждения в результате недавнего налета беспилотных летательных аппаратов, не останется в разрушенном состоянии. В Кремле уже заявили о готовности вернуть объекту его первоначальный облик и даже улучшить его.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул значимость здания с точки зрения истории и символизма. По его словам, «не вызывает сомнения то, что этот разрушенный столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего».
Данное заявление официального представителя Кремля подтверждает решимость руководства страны оперативно устранить последствия удара ВСУ. Восстановление культурного наследия в Крыму остается одним из приоритетных направлений.
Напомним, минувшей ночью украинский дрон нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности.
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