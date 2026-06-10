Военный корреспондент Александр Коц обвинил Владимира Зеленского в уничтожении «Панорамы Севастополя», сравнив его действия с действиями нацистов в 1942 году. Журналист заявил, что полотно будет восстановлено, а за нанесённый ущерб будет выставлен счёт украинской стороне.

По его словам, в ночь на 10 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал Исторический бульвар в Севастополе, повредив здание панорамы. Коц напомнил о героическом спасении полотна во время Великой Отечественной войны, когда краснофлотцы вывезли его под бомбёжками, и о последующем многолетнем восстановлении. Он также упомянул, что к 11 июня планировалось открытие выставки с подлинными фрагментами панорамы, вернувшимися в Севастополь после долгого хранения.

«Знали ведь. Не могли не знать. И ударили – за день до открытия. Те, кто называет себя «европейским выбором», – отметил Коц в Telegram-канале.

Военкор акцентировал внимание на том, что удар был нанесён накануне открытия, и возложил на украинскую сторону ответственность за попытку посягательства на память о героях Севастополя – от Нахимова до юных защитников Малахова кургана. Он выразил убеждение, что полотно будет восстановлено по фрагментам, переписано и открыто «назло врагам». По его словам, виновным выставят счёт за каждый «квадратный сантиметр» уничтоженного полотна и за каждое имя защитника Севастополя, увековеченное Рубо.

Ранее сообщалось, что точную степень повреждения панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара ВСУ можно будет определить только тогда, когда сотрудники МЧС пустят специалистов внутрь здания. После этого проведут обследование. Глядя на масштаб и длительность пожара, предполагается, что панорама могла быть полностью уничтожена или сильно повреждена.