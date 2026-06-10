Степень повреждений Панорамы Севастополя определят после экспертизы

Оценить степень ущерба, которое получило полотно легендарной панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в результате удара ВСУ, можно будет только после того, как специалисты МЧС обеспечат доступ внутрь здания. Затем там проведут необходимые обследования, заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

«Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация», — говорится в заявлении.

При этом по словам Смородкина, уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, есть основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена полностью или серьёзно повреждена. Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и экспертизы.