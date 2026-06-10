Фрагменты легендарной панорамы Рубо чудом уцелели при атаке ВСУ на Севастополь

Фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года» во второй раз чудом уцелели при ночной атаке ВСУ на Севастополь. Дело в том, что отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании панорамы. Картину готовят к выставке в другом филиале, сообщили ТАСС в Музее обороны Севастополя.

Оригинальная картина была уничтожена ещё во время пожара в 1942 году. Удалось спасти лишь отдельные фрагменты. Спустя десятилетия их отреставрировали и вернули в Севастополь. А то полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое после войны выставлялось в здании панорамы, написали советские художники, используя уцелевшие части старой работы.

«Да, два фрагмента [панорамы Рубо] будут представлены завтра на открытии выставки», — рассказала представитель музея, отвечя на вопрос, находились ли части оригинального полотна в другом здании.

Ранее сообщалось, что точную степень повреждения панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара ВСУ можно будет определить только тогда, когда сотрудники МЧС пустят специалистов внутрь здания. После этого проведут обследование. Глядя на масштаб и длительность пожара, предполагается, что панорама могла быть полностью уничтожена или сильно повреждена.