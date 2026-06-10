Власти подтвердили, что панорама «Оборона Севастополя» практически уничтожена
Полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Обложка © Wikipedia / Rumlin
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — знаменитое полотно художника Франца Рубо — почти полностью уничтожена в результате пожара, спровоцированного ударом ВСУ по музею. Об этом сообщили в правительстве региона.
Ранее звучали лишь предварительные предположения о полном или критическом повреждении, озвученные губернатором и представителями музея. Губернатор Михаил Развожаев в социальной сети «Макс» констатировал: «Полотно практически уничтожено», и его пресс-служба подтвердила ТАСС, что это уже окончательная информация.
Напомним, минувшей ночью украинский дрон нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности.
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