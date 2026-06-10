Власти подтвердили, что панорама «Оборона Севастополя» практически уничтожена

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — знаменитое полотно художника Франца Рубо — почти полностью уничтожена в результате пожара, спровоцированного ударом ВСУ по музею. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ранее звучали лишь предварительные предположения о полном или критическом повреждении, озвученные губернатором и представителями музея. Губернатор Михаил Развожаев в социальной сети «Макс» констатировал: «Полотно практически уничтожено», и его пресс-служба подтвердила ТАСС, что это уже окончательная информация.