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10 июня, 14:19

ВСУ полностью уничтожили музей и панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»

Обложка © Wikipedia / Investigatio

Обложка © Wikipedia / Investigatio

Украинский беспилотник полностью уничтожил музей и панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Данную информацию передал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, каменное здание пострадало минимально, а вот внутреннее убранство вместе с холстом, находившимся на финальной стадии реставрации, не уцелело. Тем не мене все материалы оцифрованы и будут воссозданы в лучшем виде.

При этом уникальные фрагменты «Штурма 6 июня 1855 года» кисти Франца Рубо, спасённые в 1942-м и позже восстановленные, чудом уцелели во второй раз. Губернатор пообещал в ближайшее время представить их на выставке.

Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя»
Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя»

Напомним, что украинский дрон самолётного типа целенаправленно ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в ночь на 10 июня. Историческое здание почти полностью разрушено, пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин уточнил, что постройка горела 13 часов, и всё это время существовал риск обрушения купола. Справиться с огнём удалось лишь во второй половине дня. К 15:42 пожар был локализован, началась проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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