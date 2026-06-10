ВСУ полностью уничтожили музей и панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»
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Украинский беспилотник полностью уничтожил музей и панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Данную информацию передал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, каменное здание пострадало минимально, а вот внутреннее убранство вместе с холстом, находившимся на финальной стадии реставрации, не уцелело. Тем не мене все материалы оцифрованы и будут воссозданы в лучшем виде.
При этом уникальные фрагменты «Штурма 6 июня 1855 года» кисти Франца Рубо, спасённые в 1942-м и позже восстановленные, чудом уцелели во второй раз. Губернатор пообещал в ближайшее время представить их на выставке.
Напомним, что украинский дрон самолётного типа целенаправленно ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в ночь на 10 июня. Историческое здание почти полностью разрушено, пожару присвоили четвёртый ранг сложности. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин уточнил, что постройка горела 13 часов, и всё это время существовал риск обрушения купола. Справиться с огнём удалось лишь во второй половине дня. К 15:42 пожар был локализован, началась проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет.
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