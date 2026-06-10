ВСУ полностью уничтожили музей и панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов»

Украинский беспилотник полностью уничтожил музей и панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Данную информацию передал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, каменное здание пострадало минимально, а вот внутреннее убранство вместе с холстом, находившимся на финальной стадии реставрации, не уцелело. Тем не мене все материалы оцифрованы и будут воссозданы в лучшем виде.

При этом уникальные фрагменты «Штурма 6 июня 1855 года» кисти Франца Рубо, спасённые в 1942-м и позже восстановленные, чудом уцелели во второй раз. Губернатор пообещал в ближайшее время представить их на выставке.