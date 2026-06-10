Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя». Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Фашисты», — написал Мединский, комментируя украинскую атаку.

Он сравнил кадры, сделанные сегодня, со снимками 1942 года. Тогда здание обстреляли нацисты, а полотно с панорамой было почти уничтожено.