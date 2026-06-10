ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 13:50

Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя». Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Фашисты», — написал Мединский, комментируя украинскую атаку.

Он сравнил кадры, сделанные сегодня, со снимками 1942 года. Тогда здание обстреляли нацисты, а полотно с панорамой было почти уничтожено.

«Трагедия для русской культуры»: Историк РАН — о циничной атаке на панораму «Оборона Севастополя»
«Трагедия для русской культуры»: Историк РАН — о циничной атаке на панораму «Оборона Севастополя»

Напомним, что в ночь на 10 июня Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Удар пришёлся по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из ключевых культурных символов города. Знаменитое полотно художника Франца Рубо оказалось практически полностью уничтожено в результате пожара, возникшего после удара.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar