Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя»
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Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя». Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.
«Фашисты», — написал Мединский, комментируя украинскую атаку.
Он сравнил кадры, сделанные сегодня, со снимками 1942 года. Тогда здание обстреляли нацисты, а полотно с панорамой было почти уничтожено.
Напомним, что в ночь на 10 июня Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Удар пришёлся по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из ключевых культурных символов города. Знаменитое полотно художника Франца Рубо оказалось практически полностью уничтожено в результате пожара, возникшего после удара.
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