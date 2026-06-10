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10 июня, 13:01

«Трагедия для русской культуры»: Историк РАН — о циничной атаке на панораму «Оборона Севастополя»

РАН: Повреждение панорамы «Оборона Севастополя» стало ударом по истории

Обложка © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Обложка © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Повреждение панорамы «Оборона Севастополя» стало серьёзной потерей для культурного наследия. Об этом Life.ru сообщил научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Потеря панорамы «Оборона Севастополя» — это, конечно, действительно очень серьёзная трагедия. Дело в том, что панорама, которая стала объектом удара ВСУ, посвящена первой обороне Севастополя во время Крымской войны в 1854-1856 годах. На ней изображён бой на Малаховом кургане в 1855 году, когда русские солдаты отразили натиск в несколько раз превосходящих сил противника — англичан и французов.

Александр Дюков

Научный сотрудник Института российской истории РАН

Потеря панорамы «Оборона Севастополя» — это, конечно, действительно очень серьёзная трагедия. Дело в том, что панорама, которая стала объектом удара ВСУ, посвящена первой обороне Севастополя во время Крымской войны в 1854-1856 годах. На ней изображён бой на Малаховом кургане в 1855 году, когда русские солдаты отразили натиск в несколько раз превосходящих сил противника — англичан и французов.
Потеря панорамы «Оборона Севастополя» — это, конечно, действительно очень серьёзная трагедия. Дело в том, что панорама, которая стала объектом удара ВСУ, посвящена первой обороне Севастополя во время Крымской войны в 1854-1856 годах. На ней изображён бой на Малаховом кургане в 1855 году, когда русские солдаты отразили натиск в несколько раз превосходящих сил противника — англичан и французов.

Автором панорамы стал художник Франц Рубо — основоположник жанра панорамной живописи. В начале XX века он изучал архивные документы, посещал места сражений и собирал исторические материалы, на основе которых создал масштабное полотно совместно с группой художников. Открытие панорамы для посетителей состоялось в 1905 году — к 50-летию обороны Севастополя. По словам Дюкова, уже тогда работа считалась одним из наиболее значимых художественно-исторических объектов своего времени.

Во время Великой Отечественной войны, в период второй обороны Севастополя, здание панорамы подверглось удару нацистских войск. Значительная часть оригинального полотна была уничтожена, сохранились лишь отдельные фрагменты. Позднее эти остатки легли в основу масштабной реставрации, проведённой художниками Академии живописи СССР. Многие фрагменты были восстановлены и дописаны заново, после чего обновлённая панорама вновь открылась в 1954 году — к 100-летию обороны города.

По оценке историка, сейчас объект вновь оказался уничтожен или серьёзно повреждён и остаётся открытым вопрос о возможности его восстановления к будущим памятным датам. Дюков отметил, что панорама имеет не только художественную, но и глубокую историческую ценность, являясь уникальным свидетельством ключевых событий Крымской войны и военной истории России.

«Севастополь всегда возрождался»: Минкультуры пообещало восстановить знаменитую панораму
«Севастополь всегда возрождался»: Минкультуры пообещало восстановить знаменитую панораму

Напомним, что в ночь на 10 июня Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Удар пришёлся по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из ключевых культурных символов города. Знаменитое полотно художника Франца Рубо оказалось практически полностью уничтожено в результате пожара, возникшего после удара.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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