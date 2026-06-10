«Трагедия для русской культуры»: Историк РАН — о циничной атаке на панораму «Оборона Севастополя»

Повреждение панорамы «Оборона Севастополя» стало серьёзной потерей для культурного наследия. Об этом Life.ru сообщил научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Потеря панорамы «Оборона Севастополя» — это, конечно, действительно очень серьёзная трагедия. Дело в том, что панорама, которая стала объектом удара ВСУ, посвящена первой обороне Севастополя во время Крымской войны в 1854-1856 годах. На ней изображён бой на Малаховом кургане в 1855 году, когда русские солдаты отразили натиск в несколько раз превосходящих сил противника — англичан и французов. Александр Дюков Научный сотрудник Института российской истории РАН

Автором панорамы стал художник Франц Рубо — основоположник жанра панорамной живописи. В начале XX века он изучал архивные документы, посещал места сражений и собирал исторические материалы, на основе которых создал масштабное полотно совместно с группой художников. Открытие панорамы для посетителей состоялось в 1905 году — к 50-летию обороны Севастополя. По словам Дюкова, уже тогда работа считалась одним из наиболее значимых художественно-исторических объектов своего времени.

Во время Великой Отечественной войны, в период второй обороны Севастополя, здание панорамы подверглось удару нацистских войск. Значительная часть оригинального полотна была уничтожена, сохранились лишь отдельные фрагменты. Позднее эти остатки легли в основу масштабной реставрации, проведённой художниками Академии живописи СССР. Многие фрагменты были восстановлены и дописаны заново, после чего обновлённая панорама вновь открылась в 1954 году — к 100-летию обороны города.

По оценке историка, сейчас объект вновь оказался уничтожен или серьёзно повреждён и остаётся открытым вопрос о возможности его восстановления к будущим памятным датам. Дюков отметил, что панорама имеет не только художественную, но и глубокую историческую ценность, являясь уникальным свидетельством ключевых событий Крымской войны и военной истории России.