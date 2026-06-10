Пожар в здании панорамы в Севастополе локализован, есть риск обрушения купола
Музей-панорама «Оборона Севастополя». Обложка © РИА Новости / Александр Лыскин
В здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшем от удара ВСУ, существует риск обрушения купола. По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, здание горит уже 13 часов.
«13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы», — сказал Смородкин.
Позднее, в 15:42 того же дня, музей сообщил о локализации пожара и проведении проливки конструкций.
В ночь на 10 июня украинский дрон самолётного типа нанёс целенаправленный удар по одному из главных символов Севастополя — панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Историческое здание, посвящённое событиям Крымской войны, почти полностью разрушено. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что вспыхнувшему на месте пожару присвоили четвёртый, повышенный ранг сложности.
Ранее в пресс-службе музея сообщили, что исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены: в здании находилась копия, созданная в 1954 году группой советских художников.
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