Пожар в здании панорамы в Севастополе локализован, есть риск обрушения купола

В здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшем от удара ВСУ, существует риск обрушения купола. По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, здание горит уже 13 часов.

«13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы», — сказал Смородкин.

Позднее, в 15:42 того же дня, музей сообщил о локализации пожара и проведении проливки конструкций.

Ранее в пресс-службе музея сообщили, что исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены: в здании находилась копия, созданная в 1954 году группой советских художников.