ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры выступила с осуждением атаки на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», совершённой ВСУ. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В ЮНЕСКО выразили озабоченность появившейся информацией о повреждении исторического объекта. В заявлении подчёркивается, что подобные нападения на культурное наследие, учебные заведения, учащихся, педагогов и журналистов недопустимы с точки зрения международного права. Вместе с тем в ведомстве отметили отсутствие доступа ООН к указанной территории и невозможность самостоятельно проверить обстоятельства произошедшего.
Напомним, возгорание началось 10 июня после целенаправленного удара украинского беспилотника. Огонь достиг четвёртого ранга сложности, однако погибших и пострадавших нет. По оценке губернатора Севастополя, здание оказалось практически полностью уничтоженным. Он сравнил случившееся с событиями Великой Отечественной войны и заверил, что панораму восстановят вновь.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.