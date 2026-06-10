ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя»

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры выступила с осуждением атаки на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», совершённой ВСУ. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В ЮНЕСКО выразили озабоченность появившейся информацией о повреждении исторического объекта. В заявлении подчёркивается, что подобные нападения на культурное наследие, учебные заведения, учащихся, педагогов и журналистов недопустимы с точки зрения международного права. Вместе с тем в ведомстве отметили отсутствие доступа ООН к указанной территории и невозможность самостоятельно проверить обстоятельства произошедшего.