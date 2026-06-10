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Регион
10 июня, 15:01

ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры выступила с осуждением атаки на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», совершённой ВСУ. Данную информацию передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В ЮНЕСКО выразили озабоченность появившейся информацией о повреждении исторического объекта. В заявлении подчёркивается, что подобные нападения на культурное наследие, учебные заведения, учащихся, педагогов и журналистов недопустимы с точки зрения международного права. Вместе с тем в ведомстве отметили отсутствие доступа ООН к указанной территории и невозможность самостоятельно проверить обстоятельства произошедшего.

Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя»
Мединский одним словом отреагировал на удар ВСУ по «панораме Севастополя»

Напомним, возгорание началось 10 июня после целенаправленного удара украинского беспилотника. Огонь достиг четвёртого ранга сложности, однако погибших и пострадавших нет. По оценке губернатора Севастополя, здание оказалось практически полностью уничтоженным. Он сравнил случившееся с событиями Великой Отечественной войны и заверил, что панораму восстановят вновь.

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Юлия Сафиулина
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