В селе Доброе Липецкой области после падения беспилотника загорелся жилой дом

Жилой дом в селе Доброе Липецкой области загорелся после падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В селе Доброе после падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Пострадавших, к счастью, нет. Сейчас возгорание ликвидировано. После осмотра территории взрывотехниками начнёт работу комиссия по оценке ущерба. Соответствующие поручения даны главе округа Анатолию Попову», — пишет Артамонов в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1943 года рождения и мужчина 1991 года рождения, также пострадал мужчина 1974 года рождения. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 года рождения.