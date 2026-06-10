Над Орловской областью сбили 13 беспилотников ВСУ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в течение дня над регионом расчёты ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«В течение сегодняшнего дня над регионом уничтожены 13 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал он в «Максе».

Сегодня в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя ДНР. Кроме того, повреждения зафиксированы в Центрально-Городском районе Горловки, Красногвардейском районе Макеевки, Енакиево и Первомайском (Тельмановский муниципальный округ), а также в Новосёловке и Стародубовке (Мангушский муниципальный округ). В результате атак повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобили.