Расчёты ПВО сбили 32-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву, доведя общее число сбитых аппаратов до 32. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он.

Ранее в Северодонецке ЛНР украинский беспилотник атаковал гражданскую машину. Ранены три человека, включая двоих детей. Аппарат нанёс удар по автомобилю марки Renault Logan. Среди пострадавших — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения.