На подлёте к Москве с начала суток сбили 31 БПЛА
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Система ПВО сбила ещё два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлёте к столице уничтожен уже 31 БПЛА.
«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Всего над регионами России в течение дня с 8 утра до 8 вечера сбили 203 дрона ВСУ. Аппараты самолетного типа были перехвачены над целым рядом российских областей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
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