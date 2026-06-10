На подлёте к Москве с начала суток сбили 31 БПЛА

Система ПВО сбила ещё два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлёте к столице уничтожен уже 31 БПЛА.

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Всего над регионами России в течение дня с 8 утра до 8 вечера сбили 203 дрона ВСУ. Аппараты самолетного типа были перехвачены над целым рядом российских областей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.