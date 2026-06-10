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Регион
10 июня, 18:37

На подлёте к Москве с начала суток сбили 31 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Система ПВО сбила ещё два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлёте к столице уничтожен уже 31 БПЛА.

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», написал он в своём телеграм-канале.

В Брянской области дроны ВСУ атаковали АЗС и ТЦ, есть пострадавшие
В Брянской области дроны ВСУ атаковали АЗС и ТЦ, есть пострадавшие

Всего над регионами России в течение дня с 8 утра до 8 вечера сбили 203 дрона ВСУ. Аппараты самолетного типа были перехвачены над целым рядом российских областей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Полина Никифорова
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