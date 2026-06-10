В Брянской области дроны ВСУ атаковали АЗС и ТЦ, есть пострадавшие

В посёлке Климово Брянской области в результате ударов БПЛА со стороны Вооружённых сил Украины по автозаправочной станции и ТЦ пострадали два человека из числа гражданского населения. О произошедшем проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, написав в «Максе».

«Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Ранее по селу Новоднепровка в Запорожской области был нанесён удар с помощью FPV-дрона. Целью атаки стала территория местного детского сада «Звоночек». В результате взрыва повреждены трансформатор и котельная учреждения.