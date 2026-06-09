Дрон ВСУ атаковал территорию детсада «Звоночек» в Запорожской области

ВСУ атаковали территорию детского сада «Звоночек» в селе Новоднепровка Запорожской области. Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. По данным местных властей, удар был нанесён FPV-дроном. В результате атаки повреждены котельная и трансформатор.

«FPV-дрон ВСУ атаковал территорию детского сада «Звоночек»в Новоднепровке. Повреждены котельная и трансформатор», — приводит ТАСС сообщение администрации.

На место пока не могут выехать специалисты. Причиной называют высокую активность беспилотников ВСУ в районе происшествия. Осмотреть котельную и оценить ущерб планируют после стабилизации обстановки. Информации о пострадавших в сообщении не приводится.

Ранее Life.ru писал, что при ударе ВСУ по Энергодару ранена пожилая женщина и сгорели гражданские машины. Атака пришлась по жилым домам, автомобилям и контрольно-пропускному пункту.