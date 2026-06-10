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Регион
10 июня, 15:13

До 29 выросло число сбитых на подлёте к Москве БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Москва вновь отразила воздушную атаку: ПВО сбила два беспилотника, летевших к столице. Мэр Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы уже работают на месте падения обломков.

«Отражена атака двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в соцсетях.

С начала дня это уже 29-й сбитый дрон на подлёте к городу.

В Курской области умер пострадавший при атаке украинского БПЛА на агрофирму
В Курской области умер пострадавший при атаке украинского БПЛА на агрофирму

Ранее ВСУ атаковали территорию детского сада «Звоночек» в селе Новоднепровка Запорожской области. Удар был нанесён FPV-дроном. В результате атаки повреждены котельная и трансформатор.

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Наталья Демьянова
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