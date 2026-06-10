До 29 выросло число сбитых на подлёте к Москве БПЛА
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Москва вновь отразила воздушную атаку: ПВО сбила два беспилотника, летевших к столице. Мэр Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы уже работают на месте падения обломков.
«Отражена атака двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в соцсетях.
С начала дня это уже 29-й сбитый дрон на подлёте к городу.
Ранее ВСУ атаковали территорию детского сада «Звоночек» в селе Новоднепровка Запорожской области. Удар был нанесён FPV-дроном. В результате атаки повреждены котельная и трансформатор.
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