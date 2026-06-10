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Регион
10 июня, 17:56

«Улов» ПВО за день: Над регионами России сбили 203 украинских БПЛА

Над регионами России за день сбили 203 дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 203 украинских беспилотника самолётного типа в течение дня, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты самолетного типа были перехвачены над целым рядом российских областей, включая Самарскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Смоленскую, Тверскую, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Ранее по селу Новоднепровка в Запорожской области был нанесён удар с помощью FPV-дрона. Целью атаки стала территория местного детского сада «Звоночек». В результате взрыва повреждены трансформатор и котельная учреждения.

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Наталья Демьянова
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