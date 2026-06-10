«Улов» ПВО за день: Над регионами России сбили 203 украинских БПЛА
Над регионами России за день сбили 203 дрона ВСУ
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Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 203 украинских беспилотника самолётного типа в течение дня, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Аппараты самолетного типа были перехвачены над целым рядом российских областей, включая Самарскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Смоленскую, Тверскую, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее по селу Новоднепровка в Запорожской области был нанесён удар с помощью FPV-дрона. Целью атаки стала территория местного детского сада «Звоночек». В результате взрыва повреждены трансформатор и котельная учреждения.
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