«Улов» ПВО за день: Над регионами России сбили 203 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 203 украинских беспилотника самолётного типа в течение дня, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты самолетного типа были перехвачены над целым рядом российских областей, включая Самарскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Смоленскую, Тверскую, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее по селу Новоднепровка в Запорожской области был нанесён удар с помощью FPV-дрона. Целью атаки стала территория местного детского сада «Звоночек». В результате взрыва повреждены трансформатор и котельная учреждения.