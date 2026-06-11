Системы ПВО сбили 15-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых дронов за сутки до 15. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в Северском районе Краснодарского края идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. В посёлке Афипском обломки БПЛА упали на территорию НПЗ, вызвав пожар. Обломки БПЛА также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление.