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Регион
11 июня, 00:28

Системы ПВО сбили 15-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Системы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых дронов за сутки до 15. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву
Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву

Ранее Life.ru писал, что в Северском районе Краснодарского края идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. В посёлке Афипском обломки БПЛА упали на территорию НПЗ, вызвав пожар. Обломки БПЛА также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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